6 Schnäppchen für einen Kurztrip über Ostern

Einfach in den Flieger steigen, abdüsen und dem Feiertagsstress entweichen? Kein Problem, "Skyscanner" hat sechs günstige Angebote für einen Kurztrip über Ostern zusammengesucht. Ob Krakau, London oder Oslo – die Flugangebote beginnen bereits ab unglaublichen 15 Euro.

In Polen wird Ostern groß gefeiert – so auch in Krakau im Süden des Landes, das nicht nur mit seinen Osterfeierlichkeiten und -leckereien, sondern auch mit seiner historischen Altstadt begeistern kann.

Wer nicht lange zögert, der kann Ostern dieses Jahr auch in Englands vielseitiger Hauptstadt feiern und ikonische Sehenswürdigkeiten wie den Tower of London, den Buckingham Palaca oder den Big Ben besuchen.

Für alle, die es lieber in den Norden zieht und die nichts gegen frischere Temperaturen haben, können sich aktuell auch noch günstige Flüge nach Oslo sichern und Ostern in der Kunst- und Designstadt verbringen.

Alle sechs Angebote finden Sie in der Bildstrecke oben – lassen Sie sich inspirieren!

Hier geht's zu den Angeboten bei Skyscanner >>>

Klicken Sie sich hier durch die besten Ausflugsziele für einen Städtetrip:

Städtetrip: Die besten Ausflugsziele

(red)