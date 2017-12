7 Bakterienfallen im Hotelzimmer

Wer viel herumreist, hat auch schon einiges gesehen – nicht zuletzt in der Unterkunft, sei dies nun ein Hotelzimmer oder eine Ferienwohnung. Schimmel in der Dusche, Kakerlaken in der Küche oder Staub unter dem Bett – dazu hat wohl jeder eine Geschichte zu erzählen.

Weniger schnell kommt man leider Bakterien auf die Schliche, die Krankheiten auslösen können. Wir zeigen Ihnen in der Bildstrecke, worauf Sie in Hotels und Ferienwohnungen achten sollten.

(red)