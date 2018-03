Schiffstaufe mit Star-DJ David Guetta

Noch vor der ersten Reise von AIDAnova Richtung Nordsee, lädt AIDA Cruises am 31. August auf die Meyer Werft nach Papenburg. Das Kreuzfahrtschiff wird im Zuge einer spektakulären Show inklusive Livekonzert von Star-DJ David Guetta getauft.

"Wir wollen die Begeisterung für unser erstes Schiff einer ganz neuen AIDA Generation mit möglichst vielen Menschen teilen und freuen uns auf ein einmaliges Open Air mit 25.000 Gästen", so AIDA-Präsident Felix Eichhorn in einer Aussendung.

Die feierliche Taufzeremonie soll mit einer fulminanten Inszenierung und einem Feuerwerk gekrönt werden. Wer das jüngste AIDA Flottenmitglied taufen wird, wollte Eichhorn noch nicht verraten.

Für Superstar David Guetta wird es jedenfalls das einzige Open-Air-Solokonzert des Jahres in Deutschland sein. Der zweifache Grammy Gewinner ist einer der erfolgreichsten DJs und Musikproduzenten der Welt und begeistert Millionen Fans mit Hits wie "I Gotta Feeling", "Lovers On The Sun" oder "When Love Takes Over".

Der Vorverkauf für das Open Air Konzert startet am 9.3. um 10 Uhr hier.

(red)