Acht geheime Badespots in Italien und Spanien

Während bei uns das perfekte Badewetter noch ausbleibt, versüßen uns zwei Reiseführer der etwas anderen Art das Warten. Achtung, die folgenden Zeilen und die Diashow oben könnten den einen oder anderen Urlaubsplan für den kommenden Sommer noch einmal zum Wackeln bringen:

Die beiden Bücher «Wild Swimming Spanien» und «Wild Swimming Italien» erscheinen am 2. April bei Haffmans Tolkemitt: Die beiden Bücher «Wild Swimming Spanien» und «Wild Swimming Italien» erscheinen am 2. April bei Haffmans Tolkemitt: haffmans-tolkemitt.de

In den beiden neuen "Wild Swimming"-Reiseführern für Italien und Spanien haben drei Autoren drei Sommer lang die besten Hotspots fernab von den Massen gesucht - und gefunden!

Wasserfälle und heißen Quellen in Italien

Mit "Wild Swimming Italien" führt der italienische Autor und Fotograf Michele Tameni uns an unberührte Seen, Flüsse und Lagunen. Aber auch die verborgenen heißen Quellen der Toskana und die spektakulären Wasserfälle der Dolomiten sind noch lange nicht von Touristen überrannt.

Neben beeindruckenden Landschaftsfotografien bietet er praktische Informationen wie Landkarten, Wegbeschreibungen, Koordinaten sowie Empfehlungen für Kanufahrten, Campingplätze und Restaurants.

Kristallklares Wasser in Spanien

Klaren grüne Flüsse in Guadalajar, das kristallklare Wasser der Bassins und Sandstrände an den andalusischen Seen: In "Wild Swimming Spanien" geben der britische Landschaftsfotograf John Weller und die ehemalige Stand-up-Comedian Lola Culsán praktische Empfehlungen für Kanuausflüge, Zeltplätze und Restaurants in der Nähe von traumhaften Schwimmplätzen abseits der ausgetretenen Pfade.

Sehen Sie acht Beispiele für eine atemberaubende Abkühlung weit weg von den Massen in der Bildstrecke!

