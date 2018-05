Action im Urlaub? Bungee-Jumping in Uganda

Uganda ist nicht nur Natur- und Tierwelt. Auch für die Adrenalin-Junkees gibt es hier einiges zu entdecken. Da gibt es zum Beispiel das Bungee-Jumping in faszinierender Kulisse über dem Nil. Aus 44 Metern Höhe können Andrenalin-Junkies den Sprung wagen.

Was da in dem Fluss so alles lauert kann nur vermutet werden, aber dieser Jump gilt als einer der actionreichsten Bungee-Jumps in Afrika.

(ek)