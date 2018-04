Airbus plant Kabinen im Frachtraum

Egal wie schön das Ziel ist, ein Langstreckenflug ist schwer erträglich. Selbst in der ersten Klassen kann man es sich nicht so richtig gemütlich machen. Und das obwohl unten beim Gepäck so viel Platz ist. Die Firma Airbus hat daraus die logische Konsequenz gezogen.

Sie will nun Schlafplätze im Frachtraum schaffen. Geplant sind Module, die ausgetauscht werden können. Nach Bedarf auch gegen normale Frachtcontainer oder gegen Kinderspielzimmer

oder sogar Büros über den Wolken.

So könnte der Flug nach Australien vielleicht doch erholsam werden.

(kiky)