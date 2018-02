Am Valentinstag können Paare am Airport Ja sagen

Wer am Valentinstag die romantischen Gefühle nicht mehr bremsen kann und den Bund fürs Leben schließen will, sollte nach Las Vegas reisen. Die für ihre grenzenlosen Heiratsmöglichkeiten bekannte US-Metropole bietet nämlich am Flughafen vorübergehend eine Art provisorisches Standesamt an.

Dieses liegt direkt neben der Gepäckausgabe des internationalen Flughafens McCarran und stellt Kurzentschlossenen Heiratsurkunden aus. Der Ansturm der Paare ist seit letztem Samstag enorm.

"Schmerzlos und schnell"

"Mich freut es sehr, dass sie das gemacht haben", sagt Stefanie, die extra zur Hochzeit aus dem texanischen Dallas gekommen ist. Am Flughafen landen, dann zum zuständigen County-Büro gehen und dort in der Schlange warten, das sei alles "viel mehr Stress".

Aber hier sei alles "schmerzlos und schnell" gewesen. "Wirklich praktisch." Das Ehe-Zertifikat kostet 77 US-Dollar, umgerechnet knapp 69 Euro. Am kommenden Samstag (17.2.) ist aber schon wieder Schluss mit der punktgenauen Landung für angehende Ehepaare.

Feiertage fallen zusammen

Las Vegas' Heiratsindustrie setzt jährlich zwei Milliarden Dollar mit ungewöhnlichen Hochzeiten um. Die dafür zuständige Verwaltung von Clark County vergibt jährlich etwa 80.000 Heiratslizenzen – mehr als jeder anderer Landkreis in den USA. Allein am Valentinstag sind es durchschnittlich rund 1.500 Urkunden und damit doppelt so viele wie an gewöhnlichen Tagen.

Dieses Jahr könnte es einen neuen Rekord geben: Am Freitag ist chinesischer Neujahrstag und der fällt mit einem dreitägigen arbeitsfreien Wochenende aus Anlass des nationalen Feiertags President's Day zusammen.



(oli/sda)