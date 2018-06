Cathy Hummels vermietet Luxus-Villa in Kroatien

Cathy Hummels ist jetzt Gastgeberin auf Airbnb. Ab sofort bietet sie auf der beliebten Plattform für Unterkünfte Gästen aus aller Welt ihre atemberaubende Villa CaMa an der Küste von Posedarje in Kroatien an.

Umfrage Buchen Sie Ihre Urlaubsunterkunft über Airbnb? Ja und ich liebe es!

Ja, manchmal.

Nein.

Nein, werde ich auch nicht.

Was ist Airbnb?

Gemeinsam mit ihrem Mann Mats Hummels hat sich die 30-Jährige mit dem Bau des Anwesens mit Meerblick und Infinity Pool einen großen Traum erfüllt. „Kroatien ist mittlerweile zu meinem zweiten Zuhause geworden. Hier komme ich her, wenn ich mal richtig entspannen und zur Ruhe kommen möchte”, verrät Cathy Hummels. Etwas, das sie mit anderen Teilen möchte: „Gerade deshalb freut es mich, dass ich diese Erfahrung dank Airbnb nun mit Menschen aus aller Welt teilen kann. Darauf lege ich großen Wert, schließlich habe ich sehr viel Herzblut in die Unterkunft gesteckt, damit sich meine Gäste ebenso zu Hause fühlen können wie wir.”

Wellness im eigenen Haus

Klingt ganz so, als wäre der Schritt zur Airbnb-Gastgeberin schon vorab geplant gewesen. Das dürfte die Gäste aber wenig berühren, denn ein atemberaubender Blick auf die Bucht des Novigrader Meeres, ein hauseigener Strandzugang inklusive privatem Bootssteg, ein Infinity Pool, eine große Küche sowie ein eigener Spa-Bereich inklusive Whirlpool und Sauna dürften jegliche Bedenken in Luft verpuffen lassen. Gäste können zudem Wellness-Angebote wie Massagen direkt in der Villa und Wassersportaktivitäten wie Jetskis hinzubuchen. „Ich liebe es, morgens auf der Terrasse Yoga zu machen, mit dem Jetski über das offene Meer zu fahren oder mir spontan eine Massage zu buchen.”

Und was kostet der Spaß?

In der Unterkunft finden, dank vier Schlafzimmern mit angrenzenden Badezimmern, bis zu zehn Gäste Platz. Gut so, denn dadurch kann der Preis von 1.545 Euro pro Nacht durch zehn dividiert werden.

Gebucht werden kann die Villa CaMa bereits an einigen Tagen im Juli und August und den ganzen September auch nur für eine Person und eine Nacht (inklusive einer Servicegebühr von 194 Euro) unter www.airbnb.de.

Für alle, die in den nächsten sieben Tagen buchen, hält Cathy Hummels auch noch eine Überraschung parat:

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at