"Seit 2008 sind chinesische Nächtigungen in Wien um 500 Prozent gewachsen, der Netto-Nächtigungsumsatz der Hotellerie um mehr als 600 Prozent", informiert WienTourismus in einer Aussendung.

Im Vorjahr hat Chinas größtes Online-Reiseportal "Ctrip" Österreichs Hauptstadt als "Best Luxury Tourist Destination" ausgezeichnet. Mit 440.000 Nächtigungen und einer Wachstumsrate von 34 Prozent im Jahr 2017 ist China bereits Wiens siebtstärkster Herkunftsmarkt. Der Großraum Wien (Greater Vienna) zählte 2017 – gleich nach London und Paris – sogar zum am drittstärksten besuchten Städteziel chinesischer Gäste in Europa. "Wien ist in China eine bestens eingeführte Marke", weiß Norbert Kettner, Direktor des WienTourismus.

Per Direktflug ist Wien bereits aus Peking, Shanghai und Hongkong erreichbar. Zweimal wöchentlich soll es ab Oktober 2018 von Hainan Airlines aus Shenzen angeflogen werden.

Honeymoon und Klimt sind starke Zugpferde

Chinesische Touristen lieben Wien als Honeymoon-Destination, für sein imperiales Erbe sowie sein Musik- und Kulturangebot – an voran Gustav Klimt und sein "Kuss", den es im Original eben nur in Wien zu sehen gibt, gelten als Anziehungsmagnet für Urlauber aus China.

Bis 2004 unterlag Reisen in China restriktiven Auflagen – auch Publikumswerbung war untersagt. "Wien war dennoch in der Marktbearbeitung sehr aktiv, etwa über Multiplikatoren wie Reiseveranstalter und Medien, was auch den Boden für die heutigen Erfolge aufbereitet hat", erklärt Kettner.

Wien auf chinesischen Gast eingestellt

Um Wiens Betriebe fit für die Anforderungen der chinesischen Gäste zu machen, veranstaltete der WienTourismus bereits vor zwei Jahren ein China-Symposium. Eine eigene Infobroschüre klärt über Dos und Don'ts im Umgang mit dem chinesischen Gast auf. "Verbesserungen bei der Vergabe von Visa und die Verbreitung von Bezahlsystemen wie Alipay – einer in China breit genutzten Lösung im Mobile-Payment-Bereich, die Bezahlen mittels QR-Code ohne Hantieren mit fremder Währung ermöglicht – optimieren das Reiseerlebnis zusätzlich", so Kettner.

"China ist zum weltgrößten Reisemarkt herangewachsen. Mit dem Steigen der Haushaltseinkünfte bis 2020 soll die Anzahl der Auslandsreisen auf 200 Millionen jährlich steigen – Wien ist schon heute China-fit und kann dieses Potenzial voll ausschöpfen", schließt Kettner.

