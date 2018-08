Darum wird es im Flugzeug immer enger

Fliegen Sie heuer noch in Urlaub? Dann werden Sie sicher schon an die Flugreise gedacht haben und dass es dort nicht immer so viel Platz gibt, wie man sich vielleicht wünschen würde.

Preis- und Platz schrumpfen

Die Preise für eine Flugreise sind im Vergleich der letzten Jahrzehnte stark geschrumpft. Und, wie es scheint, mit ihnen das Platzangebot an Bord. Enge Sitze, der Kampf um die Armlehne, wenig Beinfreiheit.

Die Unterschiede lassen sich tatsächlich an konkreten Zahlen festmachen. Im Jahr 1985 waren die Sitze noch durchschnittlich 50 Zentimeter breit. Heutzutage sind es nur noch 43 Zentimeter. Flugreisende vor 33 Jahren (1985) hatten noch 79-91 Zentimeter Beinfreiheit, im Jahr 2018 haben Passagiere nur noch 71-86 Zentimeter Platz.

Mehr Übergewichtige

Das passt freilich nicht zu einer anderen Entwicklung in der Bevölkerung. Die Österreicher werden immer dicker. Während im Jahr 1991 noch etwa 9 Prozent der Frauen und 8,3 Prozent der Männer krankhaft übergewichtig waren (adipös), waren es im Jahr 2015 schon 15,6 Prozent der Männer und 13,2 Prozent der Frauen.

Warum machen die das?

Das alles ist natürlich Absicht. Fluglinien und Flugzeughersteller versuchen angesichts der harten Preiskampfes jeden Zentimeter des Flugzeuges optimal auszunutzen. Je mehr Passagiere an Bord Platz haben, desto mehr Geld lässt sich verdienen.



