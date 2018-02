Größtes Kreuzfahrtschiff der Welt sticht in See

Die "Symphony of the Seas" ist schon bald bereit für ihren ersten Einsatz. Die erste Testfahrt ist absolviert, die Wasserrutschen stehen - und auf dem Indoor-Eisfeld im Rumpf des Schiffes drehen die Eiskunstläufer bereits ihre Runden. Holiday on Ice, mitten in der Karibik. Auf der "Symphony of the Seas" ist das möglich.

Mit mehr als 6500 Passagieren und 2200 Crew-Mitgliedern wird das das größte je gebaute Kreuzfahrtschiff ab April durch die Weltmeere schippern. Mit 362 Metern Länge übertrumpft die "Symphony of the Seas" ihre Vorgängerin "Harmony of the Seas".

Die schwimmende Stadt bietet eine Promenade mit Restaurants, Bars und Läden, einen Park, drei Wasserrutschen, Theaterbühnen für Eiskunst- und Broadway-Shows, Kinos, ein Casino, zwei Surf-Simulatoren, das größte Spa- und Fitnesszentrum auf hoher See und eine Lasertag-Arena. Das Angebot zielt insbesondere auf Familien ab. Für diese gibt es an Bord auch eigens eingerichtete Maisonette-Kabinen. Verbunden werden die beiden Stockwerke – natürlich – über eine Rutsche. Da werden nicht nur Kinderträume wahr.

Trend zum Urlaub auf hoher See

Wer will, kann eine Woche über die 16 Stockwerke schlendern und muss dabei nicht einmal das Meer sehen. Eine Art von Urlaub, die mehr und mehr Menschen wollen. Der Trend zu Kreuzfahrten hält weltweit an. Rund 27 Millionen Menschen gehen dieses Jahr an Bord, prognostiziert der Branchenverband Cruise Lines International Association (CLIA). Das wären zehn Millionen Menschen mehr als noch vor einem Jahrzehnt.

(kiky)