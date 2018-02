"Das sind Italiens romantischte Plätze":

Italien ist ein wunderschönes Land für Verliebte. Paare können eine Auszeit vom stressigen Alltag nehmen und einfach das Leben genießen. Alles, was sie dazu benötigen, finden sie in den zahlreichen kleinen, charmanten Städten mit Flair.

Sirmione am Gardasee etwa hat viele mit Fresken geschmückte Kirchen, Schlösser und Villen. Kaum ein Ort ist zudem bunter als Vernazza. Die Häuser sind in vielen hellen Farben gestrichen. Wohingegen in Kroatien Dubrovnik als die Perle der Adria gilt, ist es für Italien Polignano a Mare.

Für romantische Weinliebhaber hingegen ist Pienza in der Toskana genau der richtige Ort. In Cefalú auf Sizilien werden Verliebte von einer warmen Brise wachgeküsst. In Spoleto können Urlauber faszinierende Architektur entdecken, während Pärchen in Iseo in der Lombardei die entspannende Ruhe genießen können.

(red)