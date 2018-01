Das sind die 10 tollsten Roadtrip-Strecken

Wer schon immer ganz im Sinne von "Easy Rider" oder "Thelma und Louise" PS-stark und mit Motorengeheul durch den Urlaub brettern wollte, ist hier goldrichtig.

Denn das Reiseportal "Skyscanner" hat zehn beliebte und spannende Strecken für den nächsten Roadtrip für alle Benzin-Junkies zusammengesucht.

Ob Mini-Reise im eigenen Land oder quer durch die halbe Welt – auf kaum einer anderen Art von Trip sieht man so viel in so kurzer Zeit wie auf Roadtrips. Daher: Mietwagen ausleihen, Kofferraum vollpacken, Karte zurechtlegen, volltanken und ab geht's!

Mit dabei sind etwa der Klassiker, die US-amerikanische Route 66, genauso wie eine Tour entlang der Côte d'Azur zum Entspannen oder für Naturliebhaber ein Trip von Bergen bis Oslo in Norwegen.

