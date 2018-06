Das sind die beliebtesten Urlaubsorte am Meer

Pack die Badehose ein und ab in den Süden ans Mittelmeer: Darin sind sich die Europäer einig. Das zeigen zumindest die Urlaubsbuchungen von TUI. Spanien ist demnach die Nummer-Eins-Destination, gefolgt von Griechenland. Weiterhin sind Italien und Zypern in den Top Fünf, in denen es außerdem einen Wiederaufsteiger gibt.

Umfrage Wo verbringen Sie Ihren Sommerurlaub? Griechenland

Spanien

Türkei

Italien

Kroatien

Woanders

Ich mache keinen (Sommer)Urlaub.

Nachdem die Türkei einige Zeit eine rückläufige Nachfrage aus vielen west- und nordeuropäischen Ländern verzeichnete, liegt sie wieder voll im Trend und ist das drittbeliebteste Reiseziel.

Die bevorzugten Einzeldestinationen liegen allesamt am oder im Mittelmeer. Die TUI-Urlauber verbringen ihren Sommerurlaub dieses Jahr am liebsten auf Kreta. Die weiteren Top-Einzeldestinationen sind Mallorca, Antalya, Rhodos und Larnaca auf Zypern.

Auch die Österreicher verbringen ihre Sommerferien weiterhin mit Vorliebe in Griechenland und Spanien und liegen damit voll im europäischen Trend. Die Türkei als Urlaubsland hat in Österreich den 3. Platz erobert und die beliebten Eigenanreiseziele Italien und Kroatien erleben weiterhin einen Aufschwung. Als Einzelziele favorisieren TUI-Urlauber aus Österreich Kreta, Rhodos, Antalya, Mallorca und Hurghada.

Die Top 5 Reiseländer der Europäer:

1. Spanien

2. Griechenland

3. Türkei

4. Italien

5. Zypern

Die Top 5 Reiseländer der Österreicher:

1. Griechenland

2. Spanien

3. Türkei

4. Italien

5. Kroatien

So verdoppel Sie Ihren Urlaub:

(red)