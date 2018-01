Das sind die besten Hostels der Welt

Jugendherbergen genießen nicht den besten Ruf. Laut, dreckig, schlechter Service: So lauten die gängigen Vorurteile. Dass dem nicht unbedingt so sein muss, beweist die alljährliche Bestenliste von Hostelworld.com. Auf der Basis von über einer Million Bewertungen hat die Buchungsplattform die besten Budget-Unterkünfte aus aller Welt ermittelt.

Umfrage Übernachten Sie oft/gerne in Hostels? Ja, fast ausschließlich. Hostels sind günstig und man lernt neue Leute kennen.

Ab und zu. Kommt auf die Art des Urlaubs drauf an.

Nein, gar nicht. Urlaub geht nur im Hotel.

Ich verreise eigentlich nie.

Sei es das Hostel in Nicaragua, in dem sich Gäste unter die Nebeldusche stellen können, oder jenes in Thailand, das über einen eigenen Thaibox-Ring verfügt: Hier übernachtet man nicht nur günstig, sondern auch richtig gut.

Hierzulande wurde übrigens das Hostel Ruthensteiner in Wien (15.) zur besten Low-Budget-Unterkunft des Landes gekürt.

