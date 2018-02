Das sind die schönsten Strände der Welt

Es ist wieder so weit: Auf Basis von Millionen von Bewertungen und Kommentaren hat das Portal Tripadvisor erneut die schönsten Strände der Welt gewählt. Unter den Favoriten finden sich ein alter Bekannter sowie interessante Neulinge.

Insgesamt haben 355 Strände diese Auszeichnung auf Grundlage von Millionen von TripAdvisor-Bewertungen erhalten. Weltweit löst der Traumstrand Grace Bay auf den Turks-und Caicos-Inseln den Baia do Sancho in Brasilien auf dem ersten Platz ab. Das Top Ten-Ranking wird dominiert von Karibik und Mittelamerika, einzige Ausnahme: La Concha in San Sebastian, Spanien auf Platz sechs.

(red)