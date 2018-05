Das sind die schrägsten Hotels der Welt

Wer will schon in einem Hotelzimmer schlafen, das einen Quadratmeter groß ist oder einem Hotel, das wie ein Elendsviertel aussieht?

Umfrage Schauen Sie bei der Wahl eines Hotels auf die Bewertungen? Ja, die Bewertungen anderer Gäste ist für mich sehr wichtig

Nein, wenn mir ein Hotel gefällt, dann sind mir die Bewertung anderer egal

Ich buche nicht online, sondern nur direkt beim Reisebüro und dort informiere ich mich auch

Wenn Sie denken, dass das niemanden interessieren würde, haben Sie falsch gedacht! Denn im Staundown zeigt "Abenteuer Leben" die schrägsten Urlaubshotels der Welt – darunter ein Mega-Hotel auf Gran Canaria, das über 1.136 Zimmer für 2.500 Gäste verfügt – von Ruheoase kann wohl nicht die Rede sein.

Ebenfalls unter den schrägsten Hotels finden sich zudem das Hanf-Hotel, das – wo auch sonst? – in Amsterdam beheimatet und das Slum-Hotel. Letzteres findet sich in Südafrika, wo der Betreiber direkt neben seinem Luxus-Ressort ein "Elendsviertel" gebaut hat, in dem Urlauber hautnah erleben können, wie es sich anfühlt ganz ohne Luxus auskommen zu müssen.

Wir wollen aber nicht zu viel verraten. Mehr über die Top-8 der außergewöhnlichsten Hotels der Welt erfahren Sie im Video!



(red)