Das sind die weltweit günstigsten Reiseziele

Ihr Reisebudget ist begrenzt und Sie drehen im Urlaub jeden Cent zweimal um? Klingt eigentlich nicht sehr entspannend. Vielleicht sollten Sie in diesem Fall heuer besser eines der weltweit günstigsten Reiseziele anpeilen. Besonders wenig Geld braucht man 2018 laut der Reiseseite "Hoppa" für Ziele in Nordafrika, Südostasien und Osteuropa.

Kosten für Übernachtung, Essen und Anreise berücksichtigt

Insgesamt wurden für die Auswertung der Seite 100 weltweite Reiseziele genauer unter die Lupe genommen und Übernachtungskosten, aber auch die Ausgaben für Drinks, Restaurants, Anreise und Nahverkehr genauer begutachtet.

Am teuersten war der Tripp - was für eine Überraschung - nach New York, dicht gefolgt von Kopenhagen, Amsterdam, Venedig und Los Angeles.

Besonders günstig sind dagegen die 5 Städte in der Diashow – gerechnet nach den Ausgaben pro Nacht im Schnitt!



