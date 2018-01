Die Top 10 Airbnb-Unterkünfte auf Instagram

"Kann ich hier für immer bleiben?" – mit diesem Wunsch postete Aribnb-Gast Viktoria ihr Foto von einer traumhaften Unterkunft in Südafrika auf Instagram. Die Unterkunftsplattform Airbnb teilte diesen - genauso, wie zahlreiche weitere atemberaubende Schnappschüsse von Reisenden - auf der eigenen Instagram-Plattform. Über 38.000 Nutzer fanden den atemberaubenden Ausblick auf den Tafelberg in Kapstadt dort genauso toll und machten das Penthouse-Schlafzimmers von Gastgeber Gabriel mit Likes und Kommentaren zu einem der zehn beliebtesten Fotos des Jahres 2017 auf dem Instagram-Profil des weltweit größten Community-Marktplatzes für Privatunterkünfte.

Sieht man sich die Top 10 genauer an, ist ein Trend ganz deutlich abzulesen: Unterkünfte mitten im Grünen – egal, ob im Wald, Garten oder am Meer - sind am beliebtesten.



(kiky)