Rolf Majcen, bekannt für 151 absolvierte Treppenläufe, Bergläufe auf Mount Fuji, Elbrus, die Rocky Mountains und die Chinesische Mauer, Wettkampf-Skibergsteigen in den Walliser Alpen und im Mont Blanc Gebiet und diverse Langstrecken-Radmarathons, freut sich auf die kommende Wettkampfsaison und nützte ein Wochenende um sich in den Dolomiten mentale Kraft und positive Energie zu holen. „Ich arbeite sehr viel im Mentalbereich. Mein Lebensmotto lautet 'Einfach nur glücklich sein!'. Die Natur ist für mich eine extrem wertvolle Kraftquelle. Ich habe mir am vergangenen Wochenende in den Dolomiten mit dem 'Superski Dolomiti' mentale Kraft und positive Energie geholt: Marmolada, Porta Vescovo Direktabfahrt zur Staumauer des Fedaiasees, Mittagstal, Val Lastie und Pordoischarte“, so der österreichische Extremsportler.

Im Video zeigt er die berühmtesten Ski-Abfahrten der Dolomiten, wo er - während andere sehnsüchtig auf die Sonne und den Sommer warten - viel mentale Kraft tanken konnte.

www.rolf-majcen.com

(Red)