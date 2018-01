Die drei heißesten Reisetrends 2018

Waldbaden, Drohnen-Flut und neue Städte, Digital Detox ist noch lange ein Thema, aber auch neue Technologien bleiben uns in den Ferien laut dem Reiseführer "Lonely Planet" erhalten:

Komm in den Wald mit mir!

Ein Ende des Wellness-Trends ist nicht in Sicht. War vergangenes Jahr Ziegen-Yoga hip, so sagen die Experten von "Lonely Planet" einen neue Hype im Bereich Digital Detox voraus: Waldbaden wird Mainstream.

Das sogenannte Shinrin Yoku stammt ursprünglich aus Japan und bedeutet so viel wie "Baden in der Waldluft". Dieses Eintauchen in die Ruhe und Harmonie des Waldes unter Anleitung von Experten wird in diesem Jahr so richtig angesagt sein.

Neue Städte

Paris, Venedig, London – fast alle Reisefans waren schon mal dort, und die Metropolen sind hoffnungslos überlaufen. Darunter leiden Einheimische wie Touristen. Es gilt, neue Städte zu entdecken. Statt nach Lissabon fahren die Trendsetter jetzt nach Porto. Die portugiesische Stadt ist eines der neuen Top-Ziele für Städtereisende. Warum nicht nach Göteborg statt nach Stockholm? Bristol statt London? Eben. Hier finden vor allem Instagrammer neue Ecken, die sie ihren Followern näherbringen können.

Drohnen überall

Den Selfie-Stick kann man schon bald einmotten. Drohnen werden mit jedem Jahr kleiner und billiger. Logisch, dass immer mehr Leute so ihre Ferienimpressionen festhalten werden. Das birgt einiges an Nerv-Potenzial: Der freie Blick auf Sehenswürdigkeiten könnte bald Vergangenheit sein. Das dürfte vor allem denen sauer aufstoßen, die ihre Fotos noch ganz oldschool schießen. Diesem Konflikt beugen bereits jetzt viele Destinationen vor: Es ist schon heute illegal, Drohnen in der Nähe von Attraktionen wie der Freiheitsstatue oder Stonehenge zu bedienen.

(cat)

(Red)