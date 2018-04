Die fünf verrücktesten Naturwunder

Ob die Litla Dimun der Färöer Inseln, die durch feuchte Luftmassen, die an der Spitze hängen aussehen, als würde sie eine Haube tragen oder die "Regenbogenberge" in China, die durch die Verwitterung der Sandsteinschichten in bunten Farben erstrahlen – da müssen sich die menschengemachten Weltwunder hinten anstellen.

Im Video sehen Sie fünf der verrücktesten und schönsten Naturwunder, die definitiv einen Besuch wert wären.

Hier verbringen Sie 2018 den günstigsten Urlaub:

Hier verbringen Sie 2018 den günstigsten Urlaub

(red)