Die perfekten Reiseziele für Fans der Royals

Wollen Sie schon immer einmal wie die Royals leben oder sich zumindest im Urlaub kurz einmal so fühlen? Die Buchungsplattform Booking.com hat aus seinen 27 Millionen Unterkünften an 128.000 Reisezielen die sieben eindrucksvollsten Schlösser ausgewählt, die wahrhaft königlich sind und dabei dem Budget eines "Normalsterblichen" entsprechen.

Zu diesen zählt das Roch Castle in Großbritannien, das einen fantastischen Blick auf die felsige Bucht St. Brides Bay gewährt und seine Besucher in eine magische Welt eintauchen lässt. Die eindrucksvolle Burg wurde im 12. Jahrhundert errichtet und thront majestätisch auf einer Felsnase über der Landschaft von Pembrokeshire. Die Spuren vergangener Tage treffen hier auf romantisches Flair.

Die Gäste wohnen in prachtvoll dekorierten Räumen, von deren Fenstern aus sich die einmalig schöne Aussicht auf die britische Küste und Landschaft erleben lässt.

Auch im Fairmont Le Chateau Frontenac in Quebec City können Urlauber royales Feeling erleben. Diese Unterkunft liegt in der Altstadt von Quebec. Das denkmalgeschützte Gebäude bietet eine schöne Aussicht auf den Sankt-Lorenz-Strom und die eingemauerte Altstadt. Das luxuriöse Interieur der Unterkunft ist eine echte Sehenswürdigkeit. Die Wellnesseinrichtungen laden zum Entspannen ein und sind wohltuend für Körper und Seele - für alle die sich nach einem aufregenden Tag im Stadtzentrum von Quebec erholen möchten.

Das Ballynahinch Castle Hotel in Irland befindet sich in einem wunderschönen, fast verwunschenen Wald direkt an einem See. Im Hintergrund des Schlosses erstreckt sich die Gebirgskette Twelve Bens. Naturfreunde kommen hier auf ihre Kosten, denn es sind zahlreiche Aktivitäten im Freien möglich, die auch Mitgliedern der Königsfamilie gefallen würden: Ponyreiten, zur Jagd gehen oder gemütlich entlang der Gewässer spazieren. Gäste können in der unberührten Natur leicht mit den Wildtieren der Region Bekanntschaft machen.

