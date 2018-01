Die schönsten Reiseziele sind näher als gedacht

Rein ins Auto und der Urlaub startet. Mit dem Auto reist man billiger, flexibler und schneller. Der Reiseanbieter Holiday365.at gilt als Spezialist im Land und stellt fünf spezielle Angebote vor.

Skifahren im Pinzgau:

Der Gasthof Batzinger liegt zwischen den Skigebieten Kitzbüheler

Alpen, Kaprun und Wildkogel-Arena. Drei Nächte (all inclusive) Skiurlaub von Jänner bis März ab 99 €.

Skiurlaub in Kaprun:

Das Vier-Sterne-Hotel Rudolfshof liegt in direkter Nähe zum Skigebiet Zell am See-Kaprun und dem Kitzsteinhorn-Gletscher. Drei Nächte (all inclusive) von Jänner bis April 2018 ab 159 €.

Wellness in Bük:

Erwachsene relaxen bei der Aromamassage, Kinder haben Action in der Erlebniswelt. Zwei Nächte im Danubius Health Spa Resort in Bük (Ungarn) von Jänner bis Juni ab 159 €.

Kuschelhotel Wienerwald:

Besonderer Pärchenurlaub ist im Kuschelhotel Zeman in Alland garantiert. Themenzimmer, Wellness-Bereich und eine Flasche Wein warten auf die Gäste. Zwei Nächte (mit Frühstück) ab 99 €.

Schlosshotel Krumbach:

Residieren im Schloss in der Buckligen Welt – ein Fall für

Romantiker. Zwei Nächte (mit Halbpension) ab 109 €.

(Red)