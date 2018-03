Diese Fluglinie hat die bequemsten Sitze

Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und genießen Sie den Flug – diese Ansage kommt jedem Vielflieger bekannt vor.

Möglich ist das aber nur, wenn Passagiere auch ausreichend Platz an Bord vorfinden. Das Flugsuchportal "Skyscanner" hat die Sitze zahlreicher Airlines unter die Lupe genommen und dabei sowohl die Economy- als auch die Business-Klasse nach Sitzabstand und Sitzbreite bewertet.

Teils große Unterschiede

Wer nicht gerade Luxusklasse fliegen möchte, der wählt Billigfluglinien. Laut seatguru.com bietet Eurowings in der Economy-Klasse auf Kurzstreckenflügen Sitze mit Breiten zwischen 43,2 und 45,7 cm, EasyJet bietet durchgehend 45,7 cm Sitzbreite.

Die Sitzbreite hat einen erheblichen Einfluss auf die Bequemlichkeit. Aber auch der Abstand zum Vordersitz ist ein entscheidender Faktor. Hierbei findet man bei Eurowings einige der komfortabelsten Sitze mit einem Sitzabstand zwischen 76,2 und ganzen 114,3 cm – letztere Super-Komfortsitze findet man dabei im BEST-Bereich auf Flügen im Airbus A330-200.

Im Economy-Bereich geht der Sitzabstand hingegen bis maximal 81,3 cm. Vergleichbar sind die Sitze von Ryanair mit einem Sitzabstand zwischen 76,2 und 86,4 cm und EasyJet bietet immerhin noch durchgehend 73,7 cm Sitzabstand.

Mehr Beinfreiheit in anderen Ländern

Die US-amerikanische Billigfluglinie JetBlue Airways hält in der Economy-Klasse bei der Beinfreiheit auf Kurzstrecken mit bis zu 99,1 cm den ersten Platz. Auf Langstrecken geht das Podest mit ganzen 96,5 cm Abstand zum Vordersitz an die kanadische Fluglinie WestJet.

In der Premium Economy-Klasse geht die in Frankreich stationierte und zur British Airways Gruppe gehörende Airline OpenSkies mit sagenhaften 119,4 cm Sitzabstand als klarer Sieger hervor. Was die Sitzbreite anbelangt, hält hingegen Virgin Atlantic mit 53,3 cm Sitzbreite zum gemütlichen Ausdehnen den Thron.

