Dieser Mann geht ohne Godzilla nicht auf Reisen

Kieran Murray ist US-amerikanischer Filmemacher und liebt es, gemeinsam mit seiner kleinen Godzilla-Figur namens Ryan auf Urlaub zu fahren. Seinen kleinen Freund hat er sich um 8 US-Dollar gekauft – er begleitet ihn seither auf Reisen auf der ganzen Welt.

"Sein Name ist Ryan, wir reisen umher und treiben jede Menge Blödsinn", erklärt der junge Mann dem Online-Portal "Behance".

Auf seiner Instagram-Seite zeigt der Amerikaner die beeindruckenden Urlaubsfotos – mit Godzilla am Big Ben in London, vor dem Rockefeller Center in New York oder am Fahrrad in Amsterdam.

Auch wenn allen Usern klar ist, dass es sich dabei nur um Foto-Montagen handelt, ist die Begeisterung groß. Und tatsächlich hat Kieran Murray die kleine Plastikfigur immer dabei. "Ryans Charakter entstand ganz natürlich und für mich war es eine Gelegenheit, meine Photoshop-Fähigkeiten zu verbessern", so der kreative Weltenbummler.

Ryan started vaping smh Ein Beitrag geteilt von Kieran Murray 🗽 (@ryangodzilling) am Nov 16, 2017 um 2:05 PST

(ek)