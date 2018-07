Offline entspannen: Urlaub ohne Handy & Co

Heutzutage ist es fast nicht mehr möglich, auf das World Wide Web zu verzichten. Sowohl im Berufs- als auch im Privatleben prägen die mobilen Geräte unseren Alltag, und das auch im Urlaub: schnell noch die E-Mail vom Kollegen beantworten, dem Kundenwunsch auf kurzen Rückruf nachkommen und checken, was sich so auf den Social-Media-Kanälen der eigenen Firma tut.

Umfrage Verzichten Sie im Urlaub auf Smartphone & Co? Nein, niemals!

Ich versuche weniger im Netz zu sein. Mails und Anrufe aus der Arbeit werden nicht beantwortet.

Im Gegenteil! Ohne Smartphone könnte ich mich nicht entspannen.

Ja. Im Urlaub wird das Handy ausgemacht und auf Internet weitgehend verzichtet.

Auf Dauer kann das ständige online sein aber zu Stress führen, weshalb der Begriff "Digital Detox", also ein Urlaub ohne die allgegenwärtige Technik, immer populärer wird. Die Reisesuchmaschine checkfelix.com hat sich unter Österreichs Urlaubern zu diesem Thema umgehört.



Bei Social Media scheiden sich die Geister

Das Smartphone ist mittlerweile nicht nur ein nützliches Hilfsmittel, mit dem man auch im Urlaub mit der Verwandtschaft in Verbindung bleibt, sondern eher ein mobiler Allround-Begleiter, den man immer in der (Hosen-)Tasche hat. So entstehen noch mehr Urlaubsfotos, die es gilt, mit seinen Freunden und Followern zu teilen.

Doch vor allem bei der Social-Media-Nutzung auf Reisen scheiden sich unter Österreichs Urlaubern die Geister: 10 Prozent der Österreicher haben bei einer Umfrage von checkfelix verraten, dass sie Social-Media-Kanälen grundsätzlich den Rücken gekehrt haben. Von den restlichen Befragten gaben 45 Prozent an, dass sie im Urlaub versuchen, keine Postings zu machen. 55 Prozent ist es hingegen wichtig, regelmäßig auf den sozialen Netzwerken Urlaubs-Updates zu teilen.



"Ich nutze selber diverse soziale Netzwerke und weiß, wie wichtig die ständige Erreichbarkeit heutzutage ist, auch im Urlaub. Ein Selbstversuch hat mir aber gezeigt, dass man wirklich erholter nach Hause kommt, wenn man zumindest ein paar Tage auf Smartphone & Co. verzichtet. Daher ist es mein ganz persönlicher Tipp: den inneren Schweinehund überwinden und einfach mal ausprobieren, wie man offline zurechtkommt. Dann haben nämlich wir von checkfelix auch unser Ziel erreicht – maximale Entspannung, vor, während und nach der Urlaubsbuchung", erzählt John-Lee Saez, Director Europe bei checkfelix.



Was Österreicher tun, um so richtig zu relaxen

Tatsächlich kann Digital Detox im Urlaub zu einer merklichen Steigerung der Lebensqualität führen. Wer eine Zeit lang auf die Technik und den Internetzugang verzichten kann, der ist danach oft deutlich ausgeglichener und erholter. Für echte Erholung im Urlaub sind die Österreicher auch bereit auf einiges zu verzichten: So gaben 52 Prozent der befragten Urlauber an, dass sie berufliche Telefonate vermeiden und 48 Prozent versuchen auf den Check des E-Mail-Posteingangs zu verzichten. Immerhin 27 Prozent versuchen den Verlockungen oder der Anziehungskraft von sozialen Netzwerken auf Reisen zu widerstehen und ganz rigoros ist knapp ein Fünftel der Österreicher (23 Prozent), die ihre mobilen Geräte im Urlaub komplett ausschalten.

