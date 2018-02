Dubai – Wüstenstadt mit Traumstränden

Jetzt im Frühjahr ist die perfekte Reisezeit: 30 Grad, türkisblaues Meer, traumhafte Strände, Shopping-Tempel so weit das Auge reicht. Darum zieht es jetzt so viele Urlauber in Richtung Dubai.

Ein echter Geheimtipp ist das 5-Sterne-Hotel Doubletree by Hilton Marjan Island im Emirat Ras al Khaimah – rund eine Stunde nördlich von Dubai.

Eine Woche Urlaub von 1. bis 25. April mit Ultra-All-inclusive, Zimmer mit Meerblick und Transfers kosten nur 899 Euro. Kinder bis 16 Jahre zahlen 577 Euro. Geflogen wird jeden zweiten Tag ab Wien nonstop in nur fünfeinhalb Stunden mit Emirates. Einmal davon mit dem spektakulären Riesen-Flugzeug Airbus A 380.

Tipps: Mit Jeeps kann man vom Hotel aus tolle Ausflüge in die Wüste machen oder einen Tagestrip nach Dubai.

>>> Hier geht's zum Angebot von "AllesReise.at"

(red)