Diese Geräusche sollen beim Einschlafen helfen

Welches Geräusch stellen Sie sich vor, wenn Sie an etwas Beruhigendes denken? Meeresrauschen vielleicht? Einen plätschernden Bergbach? Oder zirpende Grillen? Nun, bei der britischen Budget-Hotelkette Easyhotel setzt man auf andere Einschlafhilfen: das Surren einer Waschmaschine, das Rumpeln eines Wäschetrockners oder das Gluckern einer Heizung. In den Dependancen in Glasgow, Newcastle und Croydon wird die neue Gute-Nacht-Playlist getestet. Gäste erhalten beim Check-in den entsprechenden Link.

Umfrage Schlafen Sie bei gewohnten Geräuschen besser ein? Auf alle Fälle.

Ich brauche absolute Ruhe.

Schon, aber nicht bei Geräuschen von Haushaltsgeräten...

Komplett egal, ich schlafe (fast) immer gut ein.

Sich ganz wie zu Hause fühlen

"Indem wir einige der üblichsten Haushaltsgeräusche in die Auswahl genommen haben, wollen wir erreichen, dass sich unsere Gäste noch mehr wie zu Hause fühlen", erklärt Laurie Walters, die offizielle "Chef-Schäfchenzählerin" oder anders gesagt die Marketingverantwortliche von Easyhotel, in einer Medienmitteilung.

"Die Geräusche einer Waschmaschine oder eines Staubsaugers mögen vielleicht nicht glamourös sein, aber sie helfen uns dabei, schneller einzuschlummern", ist sie überzeugt.

Zu den weiteren Geräuschen auf der Gutenacht-Playlist zählen sanftes Hundegebell, Gartenarbeiten und Verkehrsrauschen. Klingt entspannend, oder?

(sei)