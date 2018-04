Ein Kreuzfahrtschiff mit eigener Kartbahn

Die Norwegian Bliss, die neue Breakaway Plus Klasse der Norwegian Cruise Line ist am Freitag in Bremerhaven von der Meyer Werft übergeben worden. Mit rund 2.000 geladenen Gästen unter anderem Journalisten aus der ganzen Welt befindet sich die Bliss nun auf dem Weg nach Southampton und danach geht es direkt weiter Richtung New York. Ab Juni soll sie dann Kreuzfahrten nach Alaska machen.

Umfrage Würden Sie Urlaub auf einem Kreuzfahrtschiff machen? Sofort!

Weiß nicht.

Nein, niemals.

Superlative auf hoher See

Die Norwegian Bliss ist das dritte Schiff der Breakaway Plus-Klasse der Kreuzfahrtgesellschaft und ist das erste Kreuzfahrtschiff, das speziell für das ultimative Kreuzfahrterlebnis in Alaska konstruiert und ausgestattet wurde.

An Bord werden den Gästen nicht nur die üblichen Annehmlichkeiten geboten, sondern auch einige neue Einrichtungen, die zum ersten Mal auf hoher See verfügbar sind. Darunter die größte wettstreitfähige Autorennbahn auf See - etwas, das sonst kein Kreuzfahrtschiff mit Heimathafen in Nordamerika zu bieten hat. Die zweistöckige Rennbahn befindet sich oben auf Deck 19, wo die Gäste herrliche Aussichten genießen können, während sie sich mit bis zu 48 Stundenkilometern in die Kurven legen. Nach einer aufregenden Fahrt können die Gäste ihr Geschick im Freiluft-Laser-Tag-Parkours unter Beweis stellen oder nebeneinander auf dem Aqua Racer rutschen, der sich im umfangreichen Aqua Park mit zwei mehrstöckigen Wasserrutschen befindet, wovon eine über die Seite des Schiffs hinausgeht und ein Deck tiefer herauskommt.

(kiky)