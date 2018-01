Mittelmeer-Traum: Eine Woche um 500 Euro

Eine Woche Traumurlaub im Vier- oder Fünf-Sterne-Hotel unter

500 € – AllesReise.at schnürt derzeit für Mai und Juni preiswerte Mittelmeer-Deals.

Griechenland

Das Hotel Cheronissos Maris (4 Sterne) auf Kreta liegt direkt an einer kleinen Sand- und Kieselsteinbucht. Eine Woche mit Flug (Montag, Mittwoch oder Freitag von 1. bis 12. Mai) im Doppelzimmer ab 451 €.

Portugal

Eine Dünenlandschaft trennt das Hotel Ozadi Tavira (4 Sterne) vom 250 Meter entfernten Sandstrand. An der Algarve klettert das Thermometer im Mai auf Mitte 20 Grad. Eine Woche mit Flug (Mittwoch von 2. bis 23. Mai) und Frühstück ab 442 €.

Türkei

Fünf Sterne hat das Hotel Cenger Beach Resort & Spa unweit von Side, das nur eine Straßenunterführung vom Sandstrand entfernt liegt. Abflüge täglich ab Wien (von 1. Mai bis 21. Juni) mit all inclusive ab 399 €.

Mallorca

An der Südwestküste Mallorcas liegt das Hotel Pamira Paguera (4 Sterne) direkt im Ortszentrum von Paguera. In 150 Metern ist man bei der Promenade und am Strand. Eine Woche mit Flug (täglich von 1. bis 13. Mai) mit Halbpension ab 435 €

(red)