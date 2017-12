Eine Zeitreise mit Oldtimer, Salsa, Zigarre

Auf der Karibikinsel Kuba gibt es aber noch viel mehr zu entdecken - und jetzt ist die beste Reisezeit. Es hat 30 bis 34 Grad. Und das Meer? 28 bis 30 Grad.

Gott wollte es so. Und Fidel Castro war einverstanden. So lautet die Erklärung der Einheimischen für die Schönheit ihrer Insel. Auf Kuba scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Die beste Reisezeit ist jetzt - von Jänner bis April. AllesReise.at bietet zwei Wochen Badeurlaub in Varadero (all inclusive) mit drei Tagen in Havanna bereits ab 1.104 Euro an. Sie nächtigen in Vier- und Fünfsterne-Hotels, fliegen nonstop mit Austrian Airlines. Eine Woche Rundreise und eine Woche Badeurlaub im Vier-Stern-Hotel Naviti mit all inclusive gibt es schon ab 2.099 Euro.

(Red)