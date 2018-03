Entspannte Urlaubstage mit Hund – hier geht's

Grundsätzlich verreisen Gäste mit ihrem Vierbeiner vorzugsweise im eigenen PKW und machen auch gerne Urlaub in den angrenzenden Nachbarländern, weiß das Reiseportal TUI. Die beliebten Autoreiseziele Italien und Kroatien bieten eine große Auswahl an hundefreundlichen Ferienanlagen und Hotels am Meer. Einige von ihnen bieten sogar spezielle Extras für die felligen Hotelgäste – vom Trink- und Fressnapf auf dem Zimmer, über den Gassi-Geh-Service bis hin zur Pfotenputzstation oder Hundedusche.

Umfrage Haben Sie einen Hund? Ja, mehrere sogar. 38 % 38 % Ja, einen. 32 % 32 % Nein, leider nicht (mehr). Aber ich will einen Hund. 7 % 7 % Nein und ich will auch keinen. 21 % 21 % Ich weiß es nicht. 2 % 2 % Insgesamt 221 Teilnehmer

In Bibione an der oberen Adria können Urlauber am Strand Spiaggia di Pluto einen Strandplatz mit Sonnenschirm, zwei Sonnenliegen, Fressnäpfen, Hundeleine und Liegen für kleine Hunde ab 19 Euro pro Tag mieten. Es gibt eine Hundepflegestation und einen Corner-Shop für die Vierbeiner. In der Hochsaison steht zusätzlich ein Tierkrankenwagen zur Verfügung und es werden kostenlose Hundeerziehungskurse und Agility-Training am Strand angeboten.

Lesen Sie hier: Ein Urlaub mit dem Hund – was man beachten muss >>>

Nur drei Kilometer vom Hundestrand entfernt liegt das Feriendorf Camping Villaggio Turistico Internazionale in einem herrlichen Pinienwald. Hunde dürfen hier im ganzen Feriendorf, im Park und auf allen Grünflächen spazieren gehen – natürlich angeleint. Für eine Erfrischung stehen speziellen Wannen zum Baden zu Verfügung.

Die Aminess Hotels und Campingplätze in Kroatien sind familienorientiert und kleinere Hunde und Katzen sind hier gern gesehene Gäste. Urlauber genießen mit ihrem geliebten Vierbeiner lange Spaziergänge und erkunden gemeinsam die schönen Landschaften. Neu dieses Jahr gibt es am Campingplatz Aminess Park Mareda in Novigrad mit direkter Strandlage einen umzäunten Hundeübungsplatz.

Zu den Angeboten geht's hier >>>

Klicken Sie sich hier durch Dos und Dont's im Kroatien-Urlaub:

Die Dos und Dont's im Kroatien-Urlaub

(red)