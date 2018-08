So holen Sie 2019 am meisten Urlaub raus

Über den ersten Fenstertag dürfen wir uns schon im Jänner freuen: Neujahr fällt 2019 nämlich auf einen Dienstag. Wer also am Montag davor Urlaub nimmt, hat gleich vier Tage am Stück frei.

Zu Ostern erwartet uns an sich nichts Besonders: Vier Tage wie jedes Jahr. Allerdings ist Ostern 2019 später als im vergangenen Jahr. Somit stehen die Chancen für ein warmes Frühlingswetter deutlich besser.

Und mit nur vier Urlaubstagen vom 15. bis 18. April bekommt man ganze 10 Tage am Stück frei.

Fenstertage 2019

