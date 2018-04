Fidschi landet mit Werbung Griff ins Klo

Der Fremdenverkehrsverband von Fidschi, "Fiji Tourism", hat ein Video herausgebracht, in dem ein Einheimischer gut gelaunt Urlaubern die Landessprache des Pazifikstaats anhand der wichtigsten Begriffe näherbringen will – als ein Beispiel diente etwa "Toilette", das mit dem Wort "Vale ni Lotu" übersetzt wurde. Das ist allerdings falsch.

Auf den Fidschi-Inseln leben rund 900.000 Menschen. Mehr als die Hälfte gehört zur indigenen Bevölkerung, den iTaukei. Ihre Sprache ist neben Englisch und Hindustani die offizielle Landessprache.

Korrekt übersetzt bedeutet der Begriff nicht Klo, sondern Gotteshaus oder Kirche. Zwei Orte, die man besser nicht verwechseln sollte.

Oppositionsführerin Ro Teimumu Kepa reagierte dementsprechend empört und zwitscherte: "Eine große Beleidigung für die ersten Siedler dieses Landes und für das Volk von Fidschi."

Outraged & disgusted that an organization like Tourism Fiji would allow the release of a promotional video on their social media platforms without proper vetting or proof reading. A gross insult and humiliation to the first settlers of this country & the people of Fiji. — Ro Teimumu Kepa (@RoTeimumuMP) 25. April 2018

Der Tourismusverband ruderte daraufhin zurück, entfernte das Video und entschuldigte sich in einem Statement. Zu dem Fehler sei es aufgrund eines Missverständnisses in der Grafikabteilung gekommen, so die Erklärung. "Wir möchten uns für die falsche Übersetzung in dem Video entschuldigen", hieß es seitens "Tourism Fiji".

We would like to apologise for an incorrect translation of an iTaukei word which was posted within a video earlier. We sincerely regret any offence this post may have caused our fellow Fijians. pic.twitter.com/cvEEBKezKX — Tourism Fiji (@TourismFiji) 25. April 2018

