Flamingo-Manager auf den Bahamas gesucht

Das Baha Mar in Nassau auf den Bahamas hat allerhand Stellen ausgeschrieben, darunter auch jene eines Chief Flamingo Officers (CFO). Im Frühling werden die Vögel im Luxus-Ressort erwartet, spätestens dann sollte ein CFO vor Ort sein, um sich um das Wohl der pinkfarbenen Tiere zu kümmern.

So verlockend der Job auf den Bahamas vielleicht auch klingen mag, kann ihn leider nun doch nicht jeder ausüben. So setzt das Hotel einen Abschluss in Zoologie sowie fünf Jahre Erfahrung voraus. Der ideale Anwärter sollte abgesehen von den Flamingos auch gut mit Menschen können, denn zu den weiteren Aufgaben gehört es, den Hotelgästen Wissen über das Nationaltier der Bahamas zu vermitteln.

Wer sich dennoch angesprochen fühlt, kann sich noch bis Ende Februar hier bewerben. Auf der Seite sind übrigens auch noch viele weitere Stellen ausgeschrieben, falls Sie's mit Flamingos nicht so haben sollten. Oder Sie buchen einfach einen Urlaub im Hotel, ab etwa 360 Euro pro Nacht sind Sie dabei.

(red)