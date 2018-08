Kreuzfahrten sind momentan total im Trend, auch bei Jungen wird der Urlaub am Schiff immer beliebter, wie eine Studie auch belegt.

Doch warum sind die Pools an Bord eigentlich immer so klein? Und was hat es mit der exklusiven "Mastercard" des Kapitäns auf sich?

Im Video werden fünf Geheimnisse rund um die Kreuzfahrt gelüftet.

Vier Geheimtipps auf hoher See

