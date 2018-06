Geisterdorf am Meer von der Natur überwuchert

Das verlassene Fischerdorf befindet sich auf der Insel Shengshan in der südostchinesischen Provinz Zhejiang.

Jetzt den AllesReise.at-Newsletter abonnieren und Reise-Angebote um bis zu -55 Prozent abstauben!

In seinen Glanzzeiten lebten bis zu 2.000 Fischer und ihre Familien in den rund 500 Häusern, die mittlerweile zu Ruinen verfallen. Wegen Nahrungsmittelknappheit und ungenügenden Bildungsmöglichkeiten für den Nachwuchs wurde das Dorf in den frühen 1990er Jahren verlassen, nur eine Handvoll Menschen lebt noch hier.



Früher lebten hier 3.000 Menschen, nun haben sich Pflanzen den Ort zurückgeholt. Video: Tamedia/AFP

Die Natur hat diesen Flecken Erde schon beinahe zur Gänze zurückerobert. Pflanzen überwuchern die ehemaligen Fischerdomizile und hüllen die Gebäude in ein grünes Blätterkleid. Dieser mystische Flair macht Houtouwan zu einem beliebten Ort für Touristen. Jahr für Jahr zieht es zahlreiche Besucher aus der ganzen Welt in das Geisterdorf.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(jad/afp/20 Minuten)