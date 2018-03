Würden Sie einer Kapsel am Flughafen schlafen?

Ein finnisches Unternehmen bringt nach dem Start in Helsinki in immer mehr Flughäfen, was man bisher nur von Spezialhotels in Japan kannte: Eine kleine Kapsel zum Schlafen. "Verspäteter oder stornierter Flug? Langer Aufenthalt oder einfach nur müde? Ihr Terminal ist mit müden Passagieren überfüllt? – dann nehmen Sie sich eine GoSleep-Kapsel", so wirbt das Unternehmen für seine Kojen an den Airports.

Die Mini-Kabinen sind mit einem Sitz ausgestattet, der sich auf eine Liegeposition einstellen lässt. Ein Schiebedach soll die Privatsphäre des Schlafenden schützen. Zudem soll eine integrierte Multimedia-Touch-Screen-Konsole unter anderem das Abrufen von Flugzeugnformationen oder das Stellen eines Weckers erlauben. Das Handgepäck kann unter dem Sitz sicher verstaut werden.

Die sogenannten "Gosleep-Pods" sind noch nicht auf heimischen Flughäfen vertreten. Zurzeit können Reisende auf 14 Flughäfen von Amsterdam bis Dubai das neue Angebot nutzen.

Hier gibt es die "Gosleep-Pods" bereits:

- Helsinki-Vantaa

- Baku

- Moscow Sheremetyevo International Airport

- Dubai

- Hangzhou

- Beijing Airport

- Chhatrapati Shivaji International Airport Mumbai

- Tallinn Airport

- Xi'an Xianyang International Airport

- Haneda / Tokyo

- Belo Horizonte Airport

- Amsterdam Schiphol

- Abu Dhabi Airport

- Hamburg Airport

(red)