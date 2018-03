Eine Woche Urlaub nur mit Handgepäck? So geht's

Wer nur mit Handgepäck reist, zahlt inzwischen oft weniger. Außerdem muss man nicht ewig auf seinen Koffer warten und kann sich sicher sein, dass er nicht verloren geht. Leicht zu reisen liegt deshalb nicht nur bei Backpackern im Trend.

Umfrage Verreisen Sie oft nur mit Handgepäck? Immer!

Ja, wenn es sich ausgeht.

Nein, ich hab fast immer Aufgabegepäck dabei.

Ich fliege nicht.

Sehen Sie in der Bildstrecke, was es zu beachten gilt, wenn man nur mit kleinem Trolley oder Rucksack unterwegs ist. So schaffen Sie locker auch zwei Wochen nur mit Handgepäck!

Lesen Sie hier:

>>> Diese 10 Dinge dürfen nicht ins Handgepäck

>>> So kommen Sie bei einem Flugausfall zu Ihrem Geld

>>> Ryanair verbietet Trolleys und Rucksäcke an Bord

>>> Hier geht's zu weiteren Tipps für's Reisen mit Handgepäck: Was darf mit, was muss zuhause bleiben?

Hier können Sie sich durch die beliebtesten Städtetrip-Destinationen klicken:

Städtetrip: Die besten Ausflugsziele

(red)