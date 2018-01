Heute buchen wir unsere nächste Reise, stimmt's?

Kalt, regnerisch, dunkel - wem steht da nicht der Sinn nach Strandurlaub? Der dritte Montag im Jänner, auch bekannt als "Blue Monday", gilt als deprimierendster Tag des Jahres, denn viele Menschen stecken nach Weihnachten und Silvester mitten im Winterblues.

Umfrage "Blue Monday": Sind Sie heute trauriger als sonst? Ja, mir ist tatsächlich schon aufgefallen, dass ich heute besonders schlecht drauf bin.

Ich bin im Winter immer deprimiert.

Nein, eigentlich nicht mehr als sonst.

Also ich bin super gelaunt. Von Depression keine Spur.

Anstieg der Zahl von Reisenden, die am Blue Monday 2017 einen Flug gebucht haben:



1. Schweden (51%)

2. Finnland (43%)

3. Norwegen (42%)

4. Dänemark (41%)

5. Österreich (29%)

7. Großbritannien (17%)

8. Portugal (15%)

9. Deutschland/Spanien (13%)

10. Italien (11%)

11. Frankreich (7%)

12. Schweiz (5%)



Die Statistik bezieht sich auf Hin- und Rückflüge, die am 16. Januar 2017 gebucht wurden - verglichen mit den durchschnittlichen Zahlen der anderen Montage im Januar 2017.

Kein Wunder also, dass die Buchungen von Urlaubsreisen steigen: Im letzten Jahr haben über das Online-Reiseportal Opodo am 16. Jänner durchschnittlich 22 Prozent mehr Reisende eine Flugbuchung getätigt als an jedem anderen Montag im Jänner.

Nord-Süd-Gefälle der Urlaubssehnsucht

Besonders in den nordischen Ländern ist die Urlaubssehnsucht groß: Spitzenreiter der Blue Monday-Liste ist Schweden mit einem Anstieg von 51 Prozent gegenüber allen anderen Montagen im ganzen Monat. Finnland (43%) und Norwegen (42%) folgen auf Platz 2 und 3.

Die Österreicher befinden sich mit einem Anstieg von 29 Prozent im vorderen Mittelfeld. In der Schweiz dagegen ist die Buchungsstimmung am stabilsten – mit einem Anstieg von nur 5 Prozent wünscht sich die Alpennation scheinbar eher auf die heimische Piste als an den Pool.

Klicken Sie sich hier durch das Reise-Horoskop des Jahres:

Reise-Horoskop 2018

