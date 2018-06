In diesen sieben Städten können Sie super shoppen

Mit den besten Freunden zur Shopping Queen werden: Besonderen Spaß macht das vor allem auf Reisen. Neben dem City-Sightseeing ziehen viele europäische Städte Touristen mit verwunschenen Boutiquen, Designer-Outlets und prächtigen Einkaufsmeilen in ihren Bann. "weekend4two", eine Plattform für Kurzreisen und Wochenend-Trips, hat sieben Städte-Tipps für den Shopping-Ausflug mit den besten Freunden zusammengestellt.



Boutiquen auf Schritt und Tritt finden sich in der norditalienischen Metropole Mailand. Luxuriöses Flair versprühen die Geschäfte der bekannten Einkaufspassage Galleria Vittoria Emanuele II. Im goldenen Modeviertel Quadrilatero della Moda finden sich bekannte Schmuck- und Kleidermarken zusammen. Wer es machen möchte wie die Mailänder, shoppt in individuellen Boutiquen des Navigli-Viertels. Ebenso beliebt bei den Locals sind die edlen Geschäfte rund um den Corso Como im nördlichen Teil des Zentrums.

Umfrage Strandurlaub, Städtetrip oder ins Kalte - wie urlauben Sie am liebsten? Ich brauche Sonne, Strand und Meer.

Ich liebe Städtereisen.

Am liebsten dorthin wo es kühl ist.

Für mich gibt's nur Abenteuer-Trips.

Ich bleibe generell lieber zu Hause.

Einkaufswillige, die zum Shoppen nicht ins Ausland reisen wollen, statten Wien einen Besuch ab. Hoch im Kurs stehen natürlich die Geschäfte rund um die Mariahilfer Straße. Ein Shopping-Tag dort lässt sich hervorragend mit einem Stopp am bekannten Naschmarkt mit seinen Leckerbissen verbinden. Neue Styletrends in puncto Mode finden sich im siebten Bezirk Neubau. Hier befinden sich Concept-Stores und privatgeführte Läden wie Second Hand-Shops. Geheimtipp-Alternative zum Naschmarkt ist zudem der Brunnenmarkt rund um den Yppenplatz.

Ein echter Geheimtipp unter den Shopping-Metropolen ist Bern. Die Schweizer Hauptstadt verfügt mit den sechs Kilometer langen Arkaden inmitten der Altstadt über Europas längste, wettergeschützte Einkaufspromenade. Die Lauben genannten Haupteinkaufsstraßen säumen das UNESCO-Weltkulturerbe. So lässt sich der Shopping-Ausflug mit viel Kunst, Kultur, Sehenswürdigkeiten oder einem gemächlichen Spaziergang am Fluss Aare verbinden.

Mondän gestaltet sich ein Shopping-Trip mit den besten Freunden in die französische Hauptstadt Paris. In den prachtvollen Galeries Lafayette lassen sich Stunden verbringen. An der Bar der Dachterrasse legen Mädels-Gruppen eine Pause mit Blick über die Stadt der Liebe ein. Gleich um die Ecke in der Rue de Caumartin wartet einer der angesagtesten Shops in Paris. Das Citadium glänzt neben vielen Trendmarken besonders durch aufstrebende Labels. Am Wochenende sorgen DJ-Auftritte für die passende Atmosphäre.

Wer zum Shoppen nach Deutschland fahren mag, besucht das Outlet-Center im schwäbischen Metzingen. Hier gibt es eine spannende Mischung aus Mode, Design und Gastro-Angebot. Insgesamt strömen mehr als 3,5 Millionen Shoppingwillige jährlich hierher, um über 220 bekannte Marken mit ganzjährigen Rabatten von bis zu 70 Prozent zu ergattern. Über Nacht wird ein Mädchentraum wahr, denn das Outlet-Center hat ein Hotel direkt neben den Outlet Stores.

Westlich der deutschen Bundeshauptstadt Berlin wartet das Designer Outlet im Stil eines Dorfes mit rund 16.500 Quadratmetern Fläche auf Besucher. Angeboten werden neben deutschen auch viele internationale Marken. Kundinnen freuen sich auf Discounts von 30 bis 70 Prozent. Open Air-Veranstaltungen sorgen immer wieder für ein buntes Rahmenprogramm. Mit neu geshoppten Outfits stürzen sich Mädels abends ins bunte Nachtleben der Hauptstadt.

Schön nah: Auch bei Salzburg gibt es mit dem McArthurGlen ein schickes Designer Outlet. Hier warten rund 200 Topmarken auf Shopaholics. Zahlreiche Cafés und Restaurants bieten sich für eine kulinarische Pause an. Mit Shuttle-Bussen geht es zurück in die Salzburger Altstadt. Wer die Must Sees wie die Festung Hohensalzburg, Schloss Mirabell und Mozarts Geburtshaus schon gesehen hat, stylt sich in Ruhe für den Abend. Hier können Freundinnen das neue Outfit gleich ins edle Ambiente des Salzburger Casinos ausführen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(red)