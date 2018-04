Job gesucht? Wow Air sucht Weltenbummler

Noch bis 14. Mai kann man sich für eine Stelle bewerben, die sich wie ein Traumjob anhört: zweieinhalb Monate lang die Welt bereisen und Geld dafür bekommen. Die isländische Fluggesellschaft Wow Air sucht ein Team aus zwei "Travel Guides".

Von Anfang Juni bis Mitte August ziehen die Auserwählten in ein cooles Apartment in Downtown Reykjavik. Viel Zeit werden sie in der Hauptstadt Islands jedoch nicht verbringen, denn es gilt, 38 Destinationen – oder zumindest eine beträchtliche Auswahl davon – zu entdecken.

Vor Ort müssen Vlogs gefilmt, Insta-Beiträge gepostet und die Infos für einen kompletten digitalen Reiseführer gesammelt werden. Wo gibt's das beste Essen in Amsterdam? In welchem Stockholmer Club schlägt man sich die Nächte am besten um die Ohren? Auf welchem New Yorker Flohmarkt gibt's die besten Schnäppchen?

All das gilt es zu recherchieren. Als Lohn für die Arbeit rufen neben einmaligen Erlebnissen auch knapp 3.300 Euro pro Monat und Person.

Genug gehört? Als Bewerbung muss online ein maximal zweiminütiges Video eingeschickt werden, in dem die Kandidaten ihren Wohnort vorstellen.

