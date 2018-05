Deshalb sollten Sie unbedingt nach Lissabon

Die Praca do Comercio! Lissabons eindrucksvolle Visitenkarte für alle, die vom Meer her die Stadt betreten. Neben dem Rossio und der Praca de Figueira gehört dieser Platz zu den wichtigsten in der Lissaboner Neustadt. Neustadt übrigens deswegen, weil dieser Stadtteil nach dem Erdbeben von 1755 neu aufgebaut wurde. Hier legten einst die Schiffe der portugiesischen Entdecker an.

Auf einem der sieben Hügel Lissabons thront die beeindruckende Burg. Zu ihren Füßen schmiegt sich die Altstadt an die Hügel. Im Gegensatz zu den verwinkelten Straßen der Altstadt steht die schnurgerade Rua Augusta – sie bildet die zentrale Achse des Zentrums und ist heute eine der beliebtesten Einkaufsstraßen Lissabons.

Was Sie sich bei einem Lissabon-Trip unbedingt ansehen sollten sowie ein paar Infos zur entzückenden portugiesischen Hauptstadt erfahren Sie im Video oben!

