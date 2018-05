Lust auf das Paradies? Ab nach Anguilla

Anguilla ist eine der karibischen Inseln, auf der das Leben auch noch karibisch tickt. Der Massentourismus ist hier noch nicht angekommen. So dürfen zum Beispiel keine Kreuzfahrtschiffe anlaufen und die Strände sind wirklich wie im Bilderbuch: weißer Sand, blaues Meer und alles voller Palmen, die für den ein oder anderen Schattenplatz sorgen.

Marketingdirektorin Gerlinde Hofbauer weiß ganz genau, was die Insel so besonders macht: "33 traumhaft weiße Sandstrände, tükisblaues Meer, glasklares Wasser und super Hotels, aber auch Gästehäuser und Villen – also für jede Preisklasse ist etwas dabei", gibt sie einen Vorgeschmack.

Ein Tipp für Karibik-Liebhaber: Auf Anguilla trifft man auch meist jede Menge Promis aus den berühmten Hollywood-Streifen.

Überzeugen Sie sich selbst im Video!

(red)