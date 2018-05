So gelingt das perfekte Urlaubsfoto

Europas führender Fotoservice CEWE holt Hobbyfotografen vor den Vorhang: Im Rahmen einer Ausstellung mit den Siegerwerken des weltgrößten offenen Fotowettbewerbs „Our world is beautiful“ sowie ausgewählten Bildern von Manfred Baumann, kann ab sofort bis 16. Juni 2018 im Wiener Novomatic Forum besichtigt werden.

Über 22.000 Fotobegeisterte aus 94 Ländern hatten in sechs Kategorien mehr als 183.000 Fotos eingereicht. „Von Landschaftspanoramen über Porträts bis hin zu Makroaufnahmen besticht jede einzelne Fotografie durch ein außergewöhnlich hohes Niveau“, zeigt sich Manfred Baumann begeistert. Alle 70 Siegerbilder erzählen fotografisch, getreu dem Motto, von der facettenreichen Schönheit der Welt.

Österreicher unter den Siegern

Auch das Foto eines Österreichers schaffte es unter die prämierten Exponate: Der Oberösterreicher Christoph Grubich konnte mit einem Schnappschuss seiner 6-jährigen Tochter am Poolboden in der Kategorie Sport überzeugen. Gesamtsieger des Wettbewerbs und Gewinner des CEWE Photo Award ist Janne Kahila aus Finnland mit einer atemberaubenden Fotografie von Kalsoy Island auf den Färöer-Inseln.

Manfred Baumann selbst stellt im Rahmen der Ausstellung eine Auswahl seiner Porträtfotos von hochkarätigen prominenten Persönlichkeiten sowie Bilder aus seiner Serie „Mustangs“, der Wildpferde in Nevada, aus. Rechtzeitig vor der Sommersaison gab uns der Profi sechs Tipps, wie das perfekte Urlaubsfoto gelingt:

1. Sonne nützen

Nützen Sie die Sonne als natürliche Lichtquelle! Die besten Lichtverhältnisse herrschen generell Vor- und Nachmittags, da hier die Schatten viel kürzer ausfallen. Wenn man gegen die Sonne, statt mit ihr, fotografiert, muss man darauf achten, dass der Vordergrund nicht dunkel wird, während der Hintergrund korrekt belichtet ist. Am besten verwendet man eine Spotmessung, und zielt auf einen mittelhellen Bereich. Zum Aufhellen von Personen im Vordergrund empfiehlt sich zusätzlich ein Blitz. Fotografieren Sie viel und zur jeder Zeit!

2. Hoch oder Querformat

Vergessen Sie nicht, dass man eine Fotokamera auch aufstellen kann. Entscheiden Sie bewusst vor jeder Aufnahme, welches Format für Ihr Motiv passt, und brechen sie hier durchaus Regeln bzw. verlassen Sie das Gewohnte.

3. Gute Porträts

Den Fotografierten ins rechte Licht zu rücken, ist Grundlage für gute Porträts! Natürlich Porträts sind deshalb so schwer, da der Fotografierte meist eine unnatürliche Haltung einnimmt, oder sogar starre Blicke aufsetzt. Natürliche Porträts entstehen am besten, wenn es der Porträtierte nicht ahnt, oder in einer vertrauten Situation. Weitwinkelobjektive verzerren die Proportionen! Achten sie auf einen ruhigen und harmonischen Hintergrund, der nicht vom Fotografierten ablenkt, eine gewisse Unschärfe im Hintergrund bringt den Porträtieren in den Mittelpunkt. Je kleiner der Blendenwert, desto unschärfer der Hintergrund.

4. Motiv & Perspektive

Wichtig ist es, ein Hauptmotiv zu wählen und sich darauf zu konzentrieren. Interessant ist ein Wechsel der Perspektive z.B.: auf einen Stein klettern oder in die Knie gehen. Versuchen Sie auch aus verschiedenen Blickwinkeln zu fotografieren, das verleiht dem Foto Lebendigkeit. Achten sie auf Vorder- und Hintergrund!

5. Fotoarchivierung

Die Speicherung der Fotos auf dem PC gestaltet sich sehr einfach und übersichtlich, jedoch ist eine zusätzliche Sicherung unverzichtbar wie z.B. auf einer externen Festplatte, in einer Cloud oder verwenden Sie dafür am besten ein eigenes NAS System.

6. Die Seele eines Bildes

Eine technisch perfekte Aufnahme ist noch lange keine Garantie für ein gelungenes Bild, geben Sie Ihrer Fotografie eine eigene Note!

Ab sofort zum CEWE Photo Award 2019 einreichen

Ab sofort können Fotobegeisterte aus aller Welt ihre Aufnahmen kostenlos in zehn verschiedenen Kategorien einreichen. Mit einer Laufzeit von über einem Jahr bleibt genug Zeit, das perfekte Motiv zu finden und abzulichten. Zusätzlich zu den bisherigen Themen „Landschaften“, „Menschen“, „Natur“, „Architektur und Infrastruktur“ und „Sport“ stehen dieses Mal auch „Food“, „Humor“, „Hobby und Freizeit“, „Tiere“ sowie „Reise und Kultur“ zur Wahl. Den Gewinnern winken Preise im Gesamtwert von über 250.000 Euro, ihre Fotos werden Teil der internationalen Ausstellung. Pro eingereichtem Bild spendet CEWE abermals 10 Cent an die SOS-Kinderdörfer weltweit.

cewephotoaward.com

Das könnte Sie auch interessieren