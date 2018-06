Wiener Low-Budget-Hotel erstrahlt in neuem Glanz

Die Konkurrenz ist näher gerückt: Erst vor zwei Jahren eröffnete das stylische Ruby Marie direkt auf der beliebten Einkaufsmeile Mariahilfer Straße. Da wird es Zeit, auch das erste Motel One Österreichs wieder ins rechte Licht zu rücken: Bereits sieben Jahre nach der Eröffnung erhielt das Motel One Wien-Westbahnhof eine komplette Rundumerneuerung und sorgt mit mehr Schwarz, viel Kunst und dem Thema Museumsquartier als kultureller Hotspot Wiens schon jetzt für Begeisterung.

65 Hotel Ones in Europa



Aktuell freut sich das Unternehmen über drei neue Projekte in Österreich: In Linz kommt direkt am Hauptplatz ein kleineres Haus mit 111 Zimmern dazu. Graz und Innsbruck sollen 2020/21 folgen.

Bereits 2019 wird in Warschau das erste Montel One in Polen eröffnet.



Derzeit ist man noch auf der Suche nach einem weiteren - neben den bereits vier bestehenden - Standort in Wien. "Am liebsten im 1. Bezirk", verriet Gerhard Zeilinger, Regional Manager Motel One Österreich.

Kunst im Fokus

Die Design-Inspiration MQ spiegelt sich in verschiedenen Formen und Farben wider: Bereits im Eingangsbereich warten zwei bunte Enzis aus Stoff, die bequemere Variante zu den Sitzmöbeln im MuseumsQuartier, auf die Reisenden. Weiter geht es in die One Lounge mit bewusst zusammengewürfelten Sesseln und Stühlen von unter anderem Freifrau. Die Tische stammen aus dem Hause B&B Italia und die faszinierend filigranen Kronleuchter von Quasar Holland.

Bunte Fantasiewelten

Ins Auge stechen auch sofort bunte Collagen aus Postkarten und Fotos aus verschiedenen Epochen, Werke des aus Linz stammenden Künstlers Thomas Draschan. Im Frühstücksraum schuf er mit analogen Schwarzweiß-Fotos aus den 20er Jahren, Illustrationen bekannter Wiener Gebäude, Fotografien von Protagonisten aus den 70er Jahren und vielen kleinen bunten Details üppige Traumwelten. „Der Reisende im Hotel erblickt eine phantastische, irreale Paralleldimension, die seine reale Reise in einen virtuellen Raum fortsetzt“, so der Künstler. „Mit meiner Kunst will ich dem Betrachter die Möglichkeit geben, sich und seine Lebenswirklichkeit damit in Beziehung zu setzen.“

Kunstvoll ist auch das Treppenhaus, Original-A1-Poster aus verschiedenen Ausstellungen zieren die Wände. Mit einer Workbench und großem Screen wurde in einem Zwischenraum zusätzlich Platz für Meetings und Präsentationen geschaffen. Abgerundet wird das Thema Museumsquartier durch Fotos der Motel One Mitarbeiter, die sie an verschiedenen Orten im Areal des MQs zeigen. Eine Thematik, die dem Haus aus München wichtig ist. Schließlich will man die Mitarbeiter dauerhaft an sich binden. "Ich versuche jedem Mitarbeiter auf Augenhöhe zu begegnen, mit viel Respekt und es gibt bei uns keine 12-Stunde-Tage, sondern ausschließlich 8-Stunden-Arbeitstag", ist Gerhard Zeilinger, Regional Manager Motel One Österreich, stolz.

Weiter geht es in die Zimmer. Hier spielen Draschans Collagen an der Bettrückwand mit der Idee des Mikro- und Makrokosmos, zeigen Planeten und Atome, als Ankerpunkte für eine Reise nach innen und nach außen. Ein Safe, ein größerer 43 Zoll Smart TV und ein Schminkspiegel im Badezimmer bieten nun noch mehr Komfort. Die Steckdosen wurden näher an das ebenfalls neue Boxspringbett gerückt und bieten jetzt zeitgemäß einen USB-Anschluss.

Übrigens gibt es für alle, die nicht ohne ihre geliebten Vierbeiner verreisen wollen, fünf Hunde-Zimmer.

Das mumok hinter der Bar

Zurück in der One Lounge blickt hinter der Bar eine Hommage an die massive Bassaltfassade des mumok auf die Gäste herab. Hier können 24 Stunden am Tag bis zu 300 verschiedene Gin-Tonic-Varianten ausprobiert werden. Insgesamt werden 40 verschiedenen internationale Gin-Sorten geboten, darunter auch eine breite Bandbreite aus Österreich, wie Wien Gin und GinPlus aus der steirischen Distillery Krauss.

Zieht es die Gäste ins Freie, können die Getränke in einem kleine Gastgarten auf den Enzis oder Loungemöbeln in der Sonne genoßen werden.

