Motel One eröffnet erstes Designhotel in Paris

Acht Länder hat die deutsche Budget Design Hotelgruppe Motel One bereits erobert, jetzt wird auch nach Frankreich expandiert: Mit dem Motel One Paris-Porte Dorée hat die Budget-Design-Hotelgruppe im 12. Arrondissement der Hauptstadt ihr erstes Haus in Paris eröffnet. Stolz ist man hier vor allem auf die Design-Ausstattung des Hauses und der Zimmer, die bereits ab 79 Euro buchabr sind.

"Paris zieht mit seiner Historie und einzigartigen Mischung aus Architektur, Kunst, Kulinarik und Mode Reisende aus aller Welt an. Mit unserem ersten Motel One in Paris freuen wir uns Teil dieser spannenden Metropole zu sein und damit den Markteintritt in Frankreich zu feiern", so Dieter Müller, CEO und Gründer Motel One Group.

Großstadt-Oase mit Luxus-Designer

Geprägt ist der unverkennbare Look des neuen Motel One von der Kombination aus Designmotiven aus der Natur des benachbarten Parks und urbanen Materialien. Ein mit Pflanzen bestückter Raumteiler gibt dem Gast das Gefühl, der Park wachse ins Hotel. Ergänzt wird der Natur-Look in der Lounge mit Messing Pendelleuchten des Pariser Designers Damien Langlois-Meurinne, die wie Libellen über den Sitzgruppen im Eingangsbereich zu schwirren scheinen. Auch während des Arbeitens an der großen Workbench erleben die Gäste den Stil dank Design-Leuchten von Ingo Maurer, die sich mit vielen bunten Schmetterlingen harmonisch in das Konzept einfügen. Unterstrichen wird das Design durch den floral gemusterten Teppich von Moooi, der von niemand geringerem als dem Pariser Modedesigner Christian Lacroix entworfen wurde.

Streetart im Urban Jungle Look

Das Natur-Thema wird in einer exklusiven Kooperation mit der Streetart-Künstlerin Madame Moustache modern und ungewöhnlich in Szene gesetzt. Die Pariserin gestaltete eine collagenhafte Installation aus Tiermotiven und Palmenblättern an der Rezeptionsrückwand, die um edle Goldakzente bereichert ist und mit 3D-Effekten lebendig wirkt. Im Mittelpunkt des Kunstwerks stehen zwei große Elefanten, darüber ist „Même les élephants sont parfois faits de porcelaine", zu Deutsch "Selbst Elefanten sind manchmal aus Porzellan", zu lesen. In Anlehnung an das Sprichwort wählte Motel One zarte Pendelleuchten aus Porzellan für den Rezeptionsbereich.

Frühstück im französischen Salon

Die Gestaltung der One Lounge, Frühstücksbereich und Bar des neuen Hauses, wurde einem typisch französischen Salon nachempfunden. Im Frühstücksbereich sind Pflanzen in die Leuchten eingearbeitet und hängen dadurch scheinbar völlig natürlich von der Decke. Gemälde, die Tier-Mensch-Mischwesen von der französischen Designerin Rachel Convers zeigen, versetzen den Gast in eine Fabelwelt, während dunkle Türkis-Grüntöne dem Barbereich edles Vintage-Flair verleihen. Die eingesetzten Spiegel und Wandvertäfelungen verbinden beide Bereiche und greifen die Gestaltung französischer Salons auf.

Ein grüner Spaziergang in die Zimmer

Nach dem Aufenthalt in der One Lounge führt der Weg über den edlen Teppichboden des Designers Christian Lacroix, der abstrahierte Szenen eines Spaziergangs durch den Park zeigt. Die Künstlerin Madame Moustache zeichnet ebenfalls für die Kunst im Zimmer verantwortlich und gestaltete die Wand hinter dem Boxspringbett mit ihrer lässig romantischen Street Art.