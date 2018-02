'Oma Irma' geht auf Reisen – nicht zum Vergnügen

"Das ist meine Oma Irma, ein junges Mädchen von 93 Jahren, das Montagabend nach Kenia abgereist ist, nicht aber etwa in ein Ferienressort, um sich dort bedienen und verhätscheln zu lassen, sondern in ein Dorf zu einem Waisenhaus für Kinder", schreibt Elisa zu zwei Bildern, die ihre Großmutter am Flughafen zeigen, samt Gehstock und rotem Trolley.

Außerdem fügte die junge Frau hinzu, dass sie mit dem Beitrag andere ermutigen wolle, sich ein Beispiel an Oma Irma zu nehmen: "Weil ich glaube, dass wir alle einen Hauch von Leichtsinn bewahren sollten, um zu leben und nicht nur zu überleben."

Lob im Netz

Gepostet hat Elisa die Botschaft von ihrer Großmutter am Montag. Bisher wurde der Facebook-Eintrag schon mehr als 14.300 Mal geteilt und hundertfach kommentiert. Der Großteil der User lobt den Mut der 93-Jährigen und ihren tollen, selbstlosen Einsatz.

"Oma Irma" setzt sich seit jeher für Waisenkinder ein. Sie verlor schon im jungen Alter von 26 Jahren den Vater ihrer drei Kinder und musste sie daraufhin alleine großziehen. Nun bleibt sie gemeinsam mit ihrer Tochter drei Wochen in Kenia, um dort im Waisenhaus auszuhelfen. "Aber wer weiß, vielleicht entscheidet sie sich auch, in Kenia zu bleiben und nicht zurückzukommen. Alles ist möglich, wenn man ihr großes Herz und ihre Energie kennt", so Elena zur italienischen Zeitung "La Republicca".

