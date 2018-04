Wer Wohnung an Urlauber vermietet, handelt illegal

Die Stadt reagiert mit dem Vorhaben auf vorangegangene Proteste von Einheimischen und will ein Zeichen setzen. Künftig dürfen sich Urlauber im Stadtgebiet von Palma nur noch in Einfamilienhäusern einmieten – und auch hier gibt es Ausnahmen: Denn auf Wohnhäuser, die in Gewerbegebieten oder nahe des Flughafens stehen, trifft das nicht zu.

Bürgermeister Antoni Noguera kündigte die Entscheidung am Montag im Rathaus an. Über die Regelung müsse nur noch im Stadtrat entschieden werden, was allerdings als "reine Formsache" gilt. In Kraft treten soll das Verbot der Ferienvermietung schon ab diesem Sommer, genauer im Juni.

Mietpreise stark gestiegen, Proteste von Einheimischen

Zwar ist die Vermietung privater Wohnungen an Urlauber schon jetzt untersagt, allerdings dennoch weit verbreitet und wurde bisweilen kaum geahndet. Das soll sich jetzt ändern. So habe man die Möglichkeiten der Sanktionen und der Kontrollen deutlich verschärft.

Gegen die Ferienvermietung, etwa über Plattformen wie AirBnB oder Wimdu, wurde immer wieder protestiert, weil sie das Wohnungsangebot für Einheimische einschränken und Mietpreise nach oben treiben würde. Tatsächlich sollen sich die Mieten in den vergangenen fünf Jahren um 40 Prozent erhöht haben.

Erst getroffene Überlegungen, wonach die Vermietung zumindest in einem bestimmten Zeitraum innerhalb von zwei Monaten erlaubt sei, wurden wieder verworfen. "Wir wollen die Stadt vor allem wieder für die Einheimischen bewohnbar machen", erklärte Bürgermeister Toni Noguera.

